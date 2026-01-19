Torna in casa dei genitori con una pistola ad aria compressa e pretende denaro | finisce in carcere

Un uomo è stato arrestato a Lecce dopo aver fatto ritorno in casa dei genitori con una pistola ad aria compressa, nonostante il divieto di avvicinamento. La sua richiesta di denaro ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, che lo hanno fermato in flagranza di reato. L’episodio evidenzia l’importanza delle misure di protezione e della collaborazione tra cittadini e autorità per garantire la sicurezza domestica.

LECCE – Nonostante il divieto di avvicinamento, torna dai genitori per chiedere denaro: arrestato in flagranza. Un 36enne di Copertino è stato fermato nella serata di ieri dai carabinieri della tenenza locale. L’uomo, sottoposto alla misura cautelare per episodi precedenti, avrebbe violato il.🔗 Leggi su Lecceprima.it Spara dalla finestra con una pistola ad aria compressa e ferisce un operaio edile

Il 17 dicembre 2025, a Monte Rinaldo, un uomo ha sparato dalla finestra di casa con una pistola ad aria compressa, causando un incidente sul cantiere edile vicino. L'episodio ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.

