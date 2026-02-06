Nemmeno una settimana e Lookman ha già conquistato l’Atletico Simeone | Le sue caratteristiche parlano da sole

Ademola Lookman ha già fatto innamorare i tifosi dell’Atletico Madrid. Nella partita di ieri contro il Betis, valida per la Copa del Rey, il giocatore si è messo subito in mostra. Con una prestazione solida e decisiva, ha contribuito al netto 5-0 dei Colchoneros. Simeone ha commentato con soddisfazione, sottolineando che le caratteristiche di Lookman parlano da sole. Il nuovo acquisto si è già preso il cuore dei supporter e sembra pronto a fare grandi cose in questa stagione.

Ademola Lookman ha già fatto innamorare i tifosi dell'Atletico Madrid. La sua prestazione di ieri nel match di Copa del Rey contro il Betis (finito 5 a 0 per i Colchoneros) è da incorniciare. Ne parla As. Lookman, esordio da sogno. Si legge su As: Quando passerà del tempo, Lookman potrà vantarsi del fatto che, al suo debutto nell'Atlético e nel calcio spagnolo, la sua prestazione è stata così impressionante che persino parte della tifoseria avversaria lo ha applaudito al momento della sostituzione. Il nigeriano (28 anni) ha messo sottosopra La Cartuja (lo stadio del Betis, ndr), è andato via con un gol e un assist, e ha lasciato la sensazione che il suo impatto sulla squadra sia stato immediato.

