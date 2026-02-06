Nella Striscia di Gaza è emergenza idrica

Da tv2000.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Striscia di Gaza scoppia l'emergenza idrica. La crisi assomiglia a una catastrofe umanitaria, con le persone costrette a fare i conti con poca acqua potabile e condizioni sanitarie precarie. Anche il parroco, padre Romanelli, fa appello per aumentare gli aiuti e alleviare la sofferenza della popolazione.

. Anche il parroco, padre Romanelli, denuncia una crisi umanitaria e sanitaria senza precedenti e chiede di incrementare gli aiuti. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

nella striscia di gaza 232 emergenza idrica

© Tv2000.it - Nella Striscia di Gaza è emergenza idrica

Approfondimenti su Striscia Gaza

Gaza, il cardinale Pizzaballa nella Striscia

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ha visitato Gaza insieme a monsignor William Shomali e a una delegazione, per una visita pastorale alla parrocchia della Sacra Famiglia, in vista delle celebrazioni natalizie.

Almeno 31 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Nella Striscia di Gaza è emergenza idrica Nella Striscia di Gaza è emergenza idrica

Video Nella Striscia di Gaza è emergenza idrica Nella Striscia di Gaza è emergenza idrica

Ultime notizie su Striscia Gaza

Argomenti discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Le autorità sanitarie di Gaza: il bilancio delle vittime nella Striscia è salito a 71.769; Gaza, nuovi raid dell'Idf nella Striscia: oltre 20 i morti; Raid israeliani sulla Striscia di Gaza: dall’alba almeno 32 morti, tra cui diversi bambini.

Un mercato nero nella striscia di Gaza: lo scandalo colpisce i servizi israelianiTra gli israeliani finiti in manette per contrabbando nella striscia di Gaza c’è Bezalel Zini, fratello di David, capo dello Shin Bet. L’indagine è «la punta dell’iceberg». Intanto il valico di Rafah ... editorialedomani.it

nella striscia di gazaStriscia di Gaza, la conferma dell'esercito israeliano: ci sono state più di 70mila vittimePer la prima volta l'esercito israeliano accetta le stime del ministero della Salute di Gaza secondo cui, dal 7 ottobre 2023, a Gaza sono morte oltre 70mila persone ... vanityfair.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.