Nella Striscia di Gaza è emergenza idrica
Nella Striscia di Gaza scoppia l'emergenza idrica. La crisi assomiglia a una catastrofe umanitaria, con le persone costrette a fare i conti con poca acqua potabile e condizioni sanitarie precarie. Anche il parroco, padre Romanelli, fa appello per aumentare gli aiuti e alleviare la sofferenza della popolazione.
. Anche il parroco, padre Romanelli, denuncia una crisi umanitaria e sanitaria senza precedenti e chiede di incrementare gli aiuti. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Gaza, il cardinale Pizzaballa nella Striscia
Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ha visitato Gaza insieme a monsignor William Shomali e a una delegazione, per una visita pastorale alla parrocchia della Sacra Famiglia, in vista delle celebrazioni natalizie.
Almeno 31 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza
