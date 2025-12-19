Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ha visitato Gaza insieme a monsignor William Shomali e a una delegazione, per una visita pastorale alla parrocchia della Sacra Famiglia, in vista delle celebrazioni natalizie. Un gesto di vicinanza e solidarietà in un contesto segnato da tensioni e sofferenze, che sottolinea l’importanza di un messaggio di speranza e unità.

© Lapresse.it - Gaza, il cardinale Pizzaballa nella Striscia

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, accompagnato dal Vicario patriarcale latino, monsignor William Shomali, e da una piccola delegazione, è arrivato oggi a Gaza per una visita pastorale alla parrocchia della Sacra Famiglia, alla vigilia delle celebrazioni natalizie. Lo rende noto il Patriarcato Latino precisando che durante la sua visita, Pizzaballa esaminerà la situazione attuale della parrocchia, compresi gli interventi umanitari, gli sforzi di soccorso e riabilitazione in corso e le prospettive per il periodo a venire. Incontrerà il clero e i parrocchiani locali per ricevere informazioni sui bisogni della comunità e sulle iniziative in corso per sostenerli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

