Oggi alla Coop Ambasciatori si tiene la presentazione del nuovo libro di Franco Dassisti e Daniele Follero, “Rock & Cinema. 70 anni di colonne sonore, film concerto, documentari, biopic”. Gli autori spiegano come la musica abbia sempre avuto un ruolo centrale nei film, con esempi di colonne sonore che hanno fatto la storia. L’evento inizia nel pomeriggio e si aspetta un buon pubblico di appassionati.

Appuntamento oggi 19 alla Coop Ambasciatori dove viene presentato ’Rock & Cinema. 70 anni di colonne sonore, film concerto, documentari, biopic’, il nuovo libro di Franco Dassisti e Daniele Follero (Hoepli). A dialogare con gli autori sul volume, ci saranno i Manetti Bros., protagonisti di alcune pagine. Registi, certo, ma con un’attenzione unica alle colonne sonore dei loro lavori, capaci di creare un mood. Antonio Manetti, per i Bros. è nata prima la musica o il cinema come passione? "Musica e cinema sono da sempre due gradi passioni, ma forse è nata prima quella per la musica. Già da piccoli compravamo centinaia di vinili, cassette, poi cd e registravamo le cassettine per i nostri compagni di scuola, come si faceva una volta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Nei nostri film la musica è regina"

Approfondimenti su Rock Cinema

Sabato sera al Regina Margherita si è tenuto un evento dedicato alla musica da film.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Tour della nostra nuova casa

Ultime notizie su Rock Cinema

Argomenti discussi: Nei nostri film la musica è regina; Buon compleanno Pixar: l’intrattenimento per grandi e piccini (come l’Italia); Comunicazione Italiana; Il 2026? Non è tanto diverso da quello di Metropolis.

Nei nostri film la musica è reginaMusica e cinema sono da sempre due gradi passioni, ma forse è nata prima quella per la musica. Già da piccoli compravamo centinaia di vinili, cassette, poi cd e registravamo le cassettine per i ... ilrestodelcarlino.it

Semplice, i nostri giorni appartengono alla musica di #radiom2o La frase “Di chi sono i nostri giorni” viene da “La grazia”, l’ultimo film di Paolo Sorrentino La dice Dorotea, figlia del Presidente Mariano De Santis.È un momento centrale del film: Dorotea sfi facebook