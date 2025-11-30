La parrucchiera del sorriso chiude il salone per motivi di salute dopo 33 anni Ma il mio cuore resta qui

Forlitoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 33 anni di attività, a fine dicembre si abbasseranno le serrande di ‘Acconciature Doretta’, il salone di via Macero Sauli, nei pressi del Foro Boario. “Purtroppo ho dovuto prendere questa decisione per motivi di salute – annuncia Doretta Brancaleoni –. Ho problemi a un braccio, una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

parrucchiera sorriso chiude saloneLa parrucchiera del sorriso chiude il salone per motivi di salute dopo 33 anni. "Ma il mio cuore resta qui" - Brancaleoni sta vivendo le ultime settimane da parrucchiera "con tristezza. Da forlitoday.it

parrucchiera sorriso chiude saloneLucia Guerra, la storica parrucchiera va in pensione dopo 47 anni: «Dai bigodini alla permanente, fino all'era del phon e dei tagli moderni» - Ci sono serrande che si abbassano senza fare rumore, e altre che, mentre scendono, portano con sé vita, ricordi, profumi, volti e carezze. Lo riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Parrucchiera Sorriso Chiude Salone