Nella notte NBA del 15 dicembre, le squadre in fondo alle classifiche cercano di risalire la china tra punteggi elevati e prestazioni stellari. Luka Doncic guida i Dallas Mavericks contro i Lakers, mentre Stephen Curry sfiora la vittoria per Golden State, ma senza successo. Una serata di sorprese e risultati contrastanti, che riflette l’andamento incerto delle squadre in zona playoff.

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (15 dicembre): Doncic si prende i Lakers, un super Curry non basta a Golden State

Notte di squadre in coda alle Conference che si schiodano, di punteggi larghissimi e di superstar che incontrano due destini diversi. Così si potrebbe riassumere il trascorrere delle scorse ore in NBA, dove è accaduto parecchio e di cui andiamo a parlare nelle prossime righe. I Washington Wizards (4-20), dopo diverse occasioni propizie, stavolta riescono a cogliere la quarta vittoria stagionale per 89-108 sugli Indiana Pacers (6-20). Colpisce soprattutto Marvin Bagley con 23 punti e 14 rimbalzi, dall’altra parte 15 di Bennedict Mathurin, ma contributo relativo da parte di tanti. Serve un supplementare agli Charlotte Hornets (8-18) per trovare un bel 111-119 sui Cleveland Cavaliers (15-12), che decisamente non sembrano quelli dell’inizio di stagione. Oasport.it

