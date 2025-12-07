Di Lorenzo punta Napoli Juve per eguagliare un nuovo record in maglia partenopea Il capitano ha già fatto male una volta ai bianconeri | ecco quando
Di Lorenzo ad un passo dal record: il capitano a 50 partecipazioni a rete in Serie A. L’unica marcatura contro la Juve è un monito. https:www..comnapoli-juve-live-cronaca-tabellino-serie-a La sfida del Maradona tra Napoli e Juventus è ricca di intrecci statistici e storici. Uno di questi riguarda il capitano azzurro, Giovanni Di Lorenzo. Il difensore ha un precedente offensivo contro la Vecchia Signora in Serie A, avendo già trovato una rete contro i bianconeri. Il primo gol in maglia azzurra risale al 31 agosto 2019, una partita spettacolare che vide il Napoli uscire sconfitto per 3-4 all’ Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
