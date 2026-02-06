Sicurezza a scuola e metal detector | a Napoli l’accoglienza polemica al Ministro Valditara con manifesti di dissenso

Questa mattina a Napoli studenti e genitori hanno accolto il ministro Valditara con manifesti di protesta davanti al Liceo Boccioni. La loro opposizione si concentra sui metal detector, che considerano strumenti repressivi e inutili. La tensione si è fatta sentire già prima dell’arrivo del ministro, con cartelli e slogan che contestano le nuove misure di sicurezza nelle scuole.

A Napoli manifesti contro l'arrivo del ministro Valditara al Liceo Boccioni. Gli studenti contestano l'uso dei metal detector nelle scuole definendoli misure repressive. Chiedono invece prevenzione e progetti sociali contro le disuguaglianze, annunciando nuove mobilitazioni di piazza per il 14 febbraio.

