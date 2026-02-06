Questa sera il Lione sfida il Nantes di Kantari in una partita importante. La squadra di Fonseca continua a vincere e a salire in classifica, mentre i padroni di casa cercano punti per migliorare la loro posizione. La sfida si gioca alle 21:05 e si preannuncia combattuta.

Il Lione non lo ferma più nessuno e tocca quest’oggi al Nantes di Kantari testare la forma della squadra di Fonseca. I canarini continuano a scivolare sempre più in basso, e il KO contro il Lorient è il dodicesimo stagionale che manda a -8 la quota salvezza. L’ex vice di Koumbouarè purtroppo non sta riuscendo a rialzare una squadra che non riesce a far. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Nantes-Lione (sabato 07 febbraio 2026 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici, convocati

Approfondimenti su Nantes Lione

Ultime notizie su Nantes Lione

Pronostico Nantes vs Lione – 7 Febbraio 2026Nel contesto del Ligue 1, il duello tra Nantes e Lione sarà al centro dell’attenzione sabato 7 Febbraio 2026, con fischio d’inizio alle 21:05 allo storico ... news-sports.it

Lione-Nantes, i padroni di casa puntano su KarabecAdam Karabec, giovane centrocampista ceco del Lione, sta contribuendo attivamente al centrocampo con 12 presenze finora nella Ligue 1. Con un valore medio di prestazione a 6.74, il suo rendimento è ... it.blastingnews.com

Lo scorso martedì, 27 gennaio, sette tifosi del Paok Salonicco hanno perso la vita in un incidente stradale mentre si dirigevano verso Lione per la sfida dell'ultima giornata di Europa League. Ieri a Lione si è giocato in un clima surreale. Prima dell'inizio del facebook