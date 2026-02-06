Nantes-Lione sabato 07 febbraio 2026 ore 21 | 05 | formazioni quote pronostici

Questa sera il Lione affronta il Nantes di Kantari in una partita importante. La squadra di Fonseca è in gran forma e punta a proseguire la serie positiva. Il Nantes, invece, cerca di frenare l’inarrestabile ascesa degli avversari. La sfida si gioca alle 21:05 e promette emozioni.

Il Lione non lo ferma più nessuno e tocca quest'oggi al Nantes di Kantari testare la forma della squadra di Fonseca. I canarini continuano a scivolare sempre più in basso, e il KO contro il Lorient è il dodicesimo stagionale che manda a -8 la quota salvezza. L'ex vice di Koumbouarè purtroppo non sta riuscendo a rialzare una squadra che non riesce a far. Martin Satriano trascina il Lione al 5° posto: Nantes (in 10) travolto 3-0 nella ripresaIl Lione vince il posticipo della 14esima giornata di Ligue 1 e fa un bel balzo in classifica. La squadra di Fonseca (che potrà tornare in panchina in campionato nella prossima partita, dopo aver ... Lo scorso martedì, 27 gennaio, sette tifosi del Paok Salonicco hanno perso la vita in un incidente stradale mentre si dirigevano verso Lione per la sfida dell'ultima giornata di Europa League. Ieri a Lione si è giocato in un clima surreale.

