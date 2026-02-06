Nantes-Lione sabato 07 febbraio 2026 ore 21 | 05 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera il Lione affronta il Nantes di Kantari in una partita importante. La squadra di Fonseca è in gran forma e punta a proseguire la serie positiva. Il Nantes, invece, cerca di frenare l’inarrestabile ascesa degli avversari. La sfida si gioca alle 21:05 e promette emozioni.

Il Lione non lo ferma più nessuno e tocca quest’oggi al Nantes di Kantari testare la forma della squadra di Fonseca.  I canarini continuano a scivolare sempre più in basso, e il KO contro il Lorient è il dodicesimo stagionale che manda a -8 la quota salvezza. L’ex vice di Koumbouarè purtroppo non sta riuscendo a rialzare una squadra che non riesce a far. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

nantes lione sabato 07 febbraio 2026 ore 21 05 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Nantes-Lione (sabato 07 febbraio 2026 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Nantes Lione

Mainz 05-Augsburg (sabato 07 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Questa giornata di campionato porta in scena una sfida importante per il Mainz 05 di Fischer, che si trova in zona retrocessione.

Real Sociedad-Elche (sabato 07 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Anoeta sogna un altro successo

Questa sera, alla Real Sociedad basta una vittoria per mantenere vive le speranze di qualificarsi in Europa.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Nantes Lione

Argomenti discussi: Pronostico Nantes-Lione 7 Febbraio 2026: 21ª Giornata di Ligue 1; Pronostico Nantes - Lione - Quote & Statistiche - 7 febbraio 2026, Ligue 1, Francia; Nantes vs Olympique Lione Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Ligue 1 07-02-2026; Pronostico Nantes vs Lione – 7 Febbraio 2026.

Martin Satriano trascina il Lione al 5° posto: Nantes (in 10) travolto 3-0 nella ripresaIl Lione vince il posticipo della 14esima giornata di Ligue 1 e fa un bel balzo in classifica. La squadra di Fonseca (che potrà tornare in panchina in campionato nella prossima partita, dopo aver ... tuttomercatoweb.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.