La compagnia trentina E-Bloom conquista i World of Dance Italy

Trentotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia è di quelle che riempiono d’orgoglio un’intera città: la compagnia trentina E-Bloom, nata all’interno della scuola Lighthouse Dance Studio di via don Lorenzo Guetti, ha conquistato domenica il primo posto ai World of Dance Italy di Milano, imponendosi nella categoria “adult studio. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

compagnia trentina bloom conquistaLa compagnia trentina E-Bloom conquista i World of Dance Italy - Il giovane corpo di ballo trentino ha conquistato a Milano la vetta della categoria “adult studio division” con una coreografia emozionante ... Si legge su trentotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Compagnia Trentina Bloom Conquista