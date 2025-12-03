La compagnia trentina E-Bloom conquista i World of Dance Italy
La notizia è di quelle che riempiono d’orgoglio un’intera città: la compagnia trentina E-Bloom, nata all’interno della scuola Lighthouse Dance Studio di via don Lorenzo Guetti, ha conquistato domenica il primo posto ai World of Dance Italy di Milano, imponendosi nella categoria “adult studio. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
