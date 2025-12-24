La funivia si sgancia il calciatore Sebastian Hertner precipita per 70 metri | muore a 34 anni mentre è in vacanza con la moglie

Il calciatore tedesco Sebastian Hertner, 34 anni, è morto per un grave incidente nella stazione sciistica di Savin Kuk, in Monenegro, dove era in vacanza con la moglie, rimasta ferita gravemente ma non in pericolo di vita. Come riportato dai media locali, l'incidente è avvenuto intorno alle 13. 🔗 Leggi su Today.it

