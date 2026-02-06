mugello aree aperte abbandonate saranno ripristinate a pascolo

Le aree aperte del Mugello, ormai abbandonate e invase da cespugli e alberi, saranno presto ripulite e rese di nuovo adatte al pascolo. Le autorità annunciano lavori di recupero per riqualificare queste zone e farle tornare a essere utili. I lavori partiranno nelle prossime settimane, puntando a riportare il territorio alla sua funzione agricola.

Firenze, 6 febbraio 2026 - Aree a pascolo abbandonate e invase da vegetazione arbustiva e arborea verranno recuperate e ripristinate per tornare nuovamente “attive”. E’ quanto propone di fare il progetto di tutela della biodiversità “Mugello Praterie ” che l’Unione Montana dei Comuni del Mugello attuerà nei complessi forestali Giogo-Casaglia e Alpe 1, facenti parte del demanio regionale in gestione. Sono interessate 8 macroaree per una superficie complessiva di 347 ettari: Valdiccioli-Casa all'Alpe, Giogo, Altello Cannova, Moscheta, La Collinaccia, Rifredo-Fognano, Prati Piani, Valmora-Gattoleto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

