L’università di Bergamo ha mappato 36 seggiovie ormai obsolete o chiuse in 18 Comuni delle Orobie. Molti impianti sono abbandonati da anni e rischiano di diventare discariche a cielo aperto. La regione ora cerca soluzioni per riconvertire quelle aree e riqualificare il territorio.

LE OROBIE. Gli impianti obsoleti o dismessi sono 36. Li ha mappati l’Università degli studi di Bergamo. Ora si cercano le soluzioni, dal ritorno all’alpeggio al riuso. Trentasei impianti obsoleti, dismessi o comunque fermi, di cui 11 posizionati in aree protette (Parco delle Orobie ma anche Rete Natura 2000) e distribuiti in 18 Comuni. Sono i numeri degli impianti a fune - seggiovie e skilift - che da anni sono fermi ma i cui resti sono presenti ancora sul nostro territorio. Una mappa illustrata sabato 31 gennaio nel Salone della Valle del Comune di Gandino, nell’ambito del seminario del progetto ALTe (Alpine Leisure Transformation) dell’Università di Bergamo, in partnership con la Provincia, il Comune di Gandino, e la collaborazione di Officine Condor di Gandino e «Sotto Alt(r)a quota» e il contributo di Fondazione Cariplo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Seggiovie abbandonate in 18 Comuni: «Aree da riconvertire»

Approfondimenti su Seggiovie Abbandonate

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

DEPOSITO DI SCII ABBANDONATO IN MEZZO ALLE MONTAGNE, NESSUNO L'AVEVA MAI VISTO!

Ultime notizie su Seggiovie Abbandonate

Argomenti discussi: Seggiovie abbandonate in 18 Comuni: Aree da riconvertire.

Seggiovie abbandonate in 18 Comuni: «Aree da riconvertire»Gli impianti obsoleti o dismessi sono 36. Li ha mappati l’Università degli studi di Bergamo. Ora si cercano le soluzioni ... ecodibergamo.it