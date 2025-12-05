Rinasce Villa Napoli a Bagheria | consegnate alla Pro Loco di Aspra le chiavi del bene confiscato alla mafia

Palermotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state consegnate oggi agli assegnatari della Pro Loco di Aspra le chiavi del bene confiscato alla mafia noto in passato come Villa Napoli, in corso Italia n. 63 ad Aspra e oggi intitolato alla scorta del giudice Giovanni Falcone “Quarto Savona 15”, nome in codice dell’auto di scorta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Bagheria rinasce con cultura e turismo - L’ultimo blitz dei carabinieri, qualche giorno fa, è andato a recuperare e portato in carcere vecchi e nuovi arnesi della mafia palermitana e bagherese. Lo riporta ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Rinasce Villa Napoli Bagheria