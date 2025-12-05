Rinasce Villa Napoli a Bagheria | consegnate alla Pro Loco di Aspra le chiavi del bene confiscato alla mafia

Sono state consegnate oggi agli assegnatari della Pro Loco di Aspra le chiavi del bene confiscato alla mafia noto in passato come Villa Napoli, in corso Italia n. 63 ad Aspra e oggi intitolato alla scorta del giudice Giovanni Falcone “Quarto Savona 15”, nome in codice dell’auto di scorta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

