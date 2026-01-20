Si celebra San Sebastiano Tempo di bilanci

In occasione della festività di San Sebastiano, si presenta un aggiornamento sulle attività della polizia locale nel 2025. Verranno analizzati i risultati raggiunti, gli obiettivi per il futuro e il confronto con gli altri corpi di sicurezza attivi nell’Altotevere. Un momento di riflessione per valutare il lavoro svolto e pianificare le sfide a venire, nel rispetto della comunità e della sicurezza pubblica.

Un bilancio delle attività svolte nel 2025 dalla polizia locale, gli obiettivi futuri e un confronto aperto con gli altri 'corpi' che operano in Altotevere. La cerimonia comprensoriale in onore di San Sebastiano, patrono della polizia locale che si svolge oggi, per quest'anno è ospitata nel capoluogo tifernate. Alle 18 in Cattedrale si terrà la cerimonia solenne officiata dal vescovo della diocesi monsignor Paolucci Bedini, col parroco don Alberto Gildoni. Un momento di raccoglimento che vedrà la partecipazione di sindaci e assessori alla polizia locale dei Comuni di Città di Castello, Montone, Umbertide, Lisciano Niccone, Pietralunga, San Giustino, Monte Santa Maria Tiberina e Citerna, a testimonianza di un territorio unito nella gestione della sicurezza urbana.

Cardano al Campo celebra per la prima volta San Sebastiano. Per ringraziare la Polizia Locale - facebook.com facebook

