Missione España | un ponte culturale e professionale per i giovani farmacisti

Questa mattina a Brindisi, l’Associazione Giovani Farmacisti ha annunciato il nuovo progetto “Missione España”. L’obiettivo è aiutare i giovani farmacisti a fare un’esperienza professionale e culturale in Spagna. Si tratta di un’opportunità concreta per chi vuole ampliare le proprie competenze e conoscere un altro paese. L’associazione ha già avviato i primi contatti con partner spagnoli e sta raccogliendo le iscrizioni. Nei prossimi mesi, i partecipanti potranno partire per un periodo di formazione e lavoro in Spagna.

BRINDISI - L'Associazione Giovani Farmacisti (Agifar) della provincia di Brindisi lancia un ponte verso l'Europa con il progetto "Missione España". L'iniziativa, nata da un'idea del presidente Pasquale D'Amico, è stata presentata ufficialmente ieri, giovedì 5 febbraio 2026, presso la sala.

