Giovani e lavoro un incontro di orientamento professionale al Go Villaz

Un incontro di orientamento professionale si svolgerà al Go Villaz, promosso dal Comune di Ozzano dell'Emilia in collaborazione con il Centro per l’impiego di San Lazzaro di Savena. L'iniziativa mira a supportare i giovani nella scelta del percorso lavorativo, offrendo informazioni e strumenti utili per affrontare il mondo del lavoro.

