Giovani e lavoro un incontro di orientamento professionale al Go Villaz

Un incontro di orientamento professionale si svolgerà al Go Villaz, promosso dal Comune di Ozzano dell'Emilia in collaborazione con il Centro per l’impiego di San Lazzaro di Savena. L'iniziativa mira a supportare i giovani nella scelta del percorso lavorativo, offrendo informazioni e strumenti utili per affrontare il mondo del lavoro.

Un'importante iniziativa dedicata all'orientamento professionale dei giovani, promossa dal Comune di Ozzano dell'Emilia in collaborazione con il Centro per l’impiego di San Lazzaro di Savena. L'obiettivo è fornire supporto concreto ai ragazzi e alle ragazze che si affacciano al mondo del lavoro o. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Un piano per i giovani, lavoro e sostenibilità: oggi l’ultima tappa di Alfabeto del Futuro lastampa.it/torino/2025/12… @LaStampa Vai su X

Nasce a Salerno “Sport, Salute e Lavoro” per integrare i giovani immigrati - facebook.com Vai su Facebook

La rete dedicata ai giovani per orientarli su scuola e lavoro: come ci si iscrive e dove sono le sedi - Il Comune lo definisce un “ecosistema” per “affiancare in modo continuativo e accessibile” i giovani ... milanotoday.it scrive