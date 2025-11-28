Sospeso il locale in via Corfù chiuso dal questore per dieci giorni | diversi interventi

Non ha potuto aprire i battenti, avviare le colazioni e prepararsi ad accogliere i clienti stamattina il bar pizzeria di via Corfù al Lido, che ieri giovedì 27 novembre il questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso ha sospeso per dieci giorni, per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Diversi erano. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it