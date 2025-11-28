Sospeso il locale in via Corfù chiuso dal questore per dieci giorni | diversi interventi
Non ha potuto aprire i battenti, avviare le colazioni e prepararsi ad accogliere i clienti stamattina il bar pizzeria di via Corfù al Lido, che ieri giovedì 27 novembre il questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso ha sospeso per dieci giorni, per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Diversi erano. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Leggi su Tgr Abruzzo Famiglia nel bosco, documenti al Ministero della Giustizia Accertamenti sul caso dei tre bambini di Palmoli dopo l'ordinanza che ha sospeso la patria potestà. La comunità locale segue il caso con apprensione - facebook.com Vai su Facebook