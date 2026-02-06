mille studenti in sfida tanti temi per crescere

Questa mattina a Pisa prende il via la 24esima edizione del Campionato di giornalismo. Circa mille studenti e studentesse si sfidano sui temi proposti, portando energia e idee nuove. L’evento, tra i più attesi nel settore scolastico, vede protagonisti giovani pronti a mettersi in gioco e a dimostrare le loro capacità di scrittura e informazione.

Una carica sotto ogni punto di vista. Di energia e di idee. Sono circa mille gli studenti e le studentesse che parteciperanno quest’anno all’edizione numero 24 del Campionato di giornalismo a Pisa e provincia. Venti le classi tra elementari e medie di Pisa e dell’area pisana: Cascina, Vecchiano e San Giuliano Terme. Ventotto quelle di Valdera, Valdicecina e comprensorio del Cuoio che hanno aderito al progetto per il 2026. Per Pisa parteciperanno: gli istituti comprensivi Toniolo, Fucini, Gamerra, Fibonacci, Galilei, De André di Cascina, Gereschi di Pontasserchio, l’istituto arcivescovile Santa Caterina e quello comprensivo Daniela Settesoldi di Vecchiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

