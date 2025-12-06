Educazione musei dei futuri impatto generazionale | i tanti temi del prossimo evento di Ecosistema Futuro

del prof. Enrico Giovannini, Presidente del Comitato dell’ASviS, registrato sul sito dell’ASviS del 27 novembre 2025 Nei giorni scorsi, il famoso magazine Economist, considerato uno dei più autorevoli al mondo in campo economico, politico e non solo, ha pubblicato il suo periodico numero dedicato al futuro a breve termine, ovvero al 2026. La copertina del quotidiano inglese disegna un caos totale, determinato da conflitti geopolitici, trasformazioni tecnologiche, caos climatico e così via. La prospettiva proposta è quindi estremamente negativa. Anzi, quello che l’ Economist dice è che le probabilità di un’accelerazione dei conflitti sono molto alte. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Educazione, identità e inclusività: è la formula di Fondazione Brescia Musei. Ne parla Stefano Karadjov - facebook.com Vai su Facebook

"Musei del futuro: inclusivi e polisensoriali" - Presentato a San Benedetto il primo Manuale internazionale per l’accessibilità culturale promosso dalla Fondazione Officina dei sensi ... msn.com scrive

Il futuro dell’Italia? Solo il 22% è ottimista - Il 46% degli italiani (quasi uno su due) è pessimista sul futuro del Paese e solo il 22% immagina un’Italia migliore nei prossimi dieci anni. Segnala msn.com

Nuove metriche per capire l’impatto dei musei - Dal 4 al 6 aprile prossimi si terrà a Brescia l’Assemblea Nazionale di ICOM Italia, International Council of Museums (Comitato Nazionale Italia). Si legge su ilsole24ore.com

Educazione, identità e inclusività: è la formula di Fondazione Brescia Musei. Ne parla Stefano Karadjov - Al direttore di Fondazione Brescia Musei sta particolarmente a cuore l’educazione dei suoi ragazzi. Come scrive arte.it

L’impatto sociale dei Musei - Musei come luoghi di profondo impatto sociale, capaci di attraversare le generazioni e contribuire alla costruzione di un forte senso di appartenenza e identità, individuale e collettiva. Come scrive ilgiorno.it

Musei tra potere e educazione, coraggio e democrazia - Il nuovo volume di Giovanni Pinna, paleontologo e museologo (classe 1939) rappresenta un’attenta analisi storica dell’istituzione museale, con interessantissimi riferimenti accademici e bibliografici ... Scrive ilsole24ore.com