Milano Cortina nuovi attacchi da hacker filorussi

Stamattina, mentre si apre ufficialmente l’evento olimpico, sui server delle Olimpiadi arrivano nuovi attacchi informatici. Hacker filorussi lanciano attacchi Ddos, cercando di interrompere le comunicazioni e creare scompiglio. Le autorità lavorano per bloccare i tentativi e garantire lo svolgimento regolare della manifestazione.

(Adnkronos) – A quanto si apprende anche oggi si registrano attacchi Ddos da parte degli hacker filorussi in occasione dell'apertura delle Olimpiadi Milano Cortina. Nel mirino, tra gli altri, ci sarebbero anche la Fondazione Milano Cortina, Leonardo ed Esselunga. Già nei giorni scorsi il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva rivelato che hacker russi si.

Approfondimenti su Milano Cortina

Gli hacker filorussi di Noname057 hanno tentato di colpire diversi obiettivi italiani e internazionali.

Una nuova ondata di attacchi hacker filorussi sta colpendo di nuovo le Olimpiadi.

Ultime notizie su Milano Cortina

Milano Cortina, nuovi attacchi da hacker filorussiGià nei giorni scorsi il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva rivelato che hacker russi si erano resi protagonisti di attacchi ... adnkronos.com

Ripreso attacco hacker contro Milano-Cortina. La Russia cerca di sporcare l’inaugurazioneNelle ultime ore sono stati registrati nuovi attacchi DDoS contro alcuni siti legati ai giochi, ma anche contro infrastrutture strategiche italiane: dal sito ... repubblica.it

