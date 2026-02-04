Milano-Cortina sventati attacchi degli hacker filorussi Noname05716 | i precedenti

Gli hacker filorussi di Noname057 hanno tentato di colpire diversi obiettivi italiani e internazionali. Gli attacchi riguardavano principalmente il ministero degli Esteri a Washington e alcuni siti legati alle Olimpiadi invernali di Cortina. La buona notizia è che le forze di sicurezza sono riuscite a sventare le operazioni prima che causassero danni.

«Abbiamo sventato una serie di cyberattacchi a sedi del ministero degli Esteri, a cominciare da Washington e anche alcuni siti delle olimpiadi invernali, con gli alberghi di Cortina ». Lo ha detto Antonio Tajani parlando con i giornalisti a Washington, sottolineando che si tratta di «azioni di matrice russa». L’attacco è stato infatti rivendicato dal gruppo di hacker filorussi Noname057(16): come già accaduto in passato, l’azione del gruppo pro-Cremlino è stata di tipo Ddos (Distributed denial of service), crimine informatico che mira a rendere inaccessibile un server, servizio o rete inondandolo con un traffico di dati falso e massiccio, proveniente da più fonti distribuite (botnet). 🔗 Leggi su Lettera43.it

Gli attacchi hacker russi sono stati sventati prima di arrivare a destinazione.

Questa mattina, le autorità hanno sventato due tentativi di cyberattacco contro alberghi di Milano e Cortina, oltre a diverse ambasciate.

