Milano Cortina Mattarella inaugura Casa Italia | Nostro Paese al centro del mondo

Dopo aver tagliato il nastro a Milano, il Presidente Mattarella ha inaugurato ufficialmente Casa Italia. Con queste parole, ha sottolineato quanto sia motivo di orgoglio vedere il nostro Paese al centro di un evento così importante nello sport internazionale. La cerimonia ha attirato l’attenzione di molti, che hanno seguito con interesse le sue dichiarazioni.

Milano, 6 feb. (Adnkronos) - "E' un motivo di grande soddisfazione vedere l'Italia al centro di una dimensione così importante della vita internazionale quale è quella dello sport". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione di 'Casa Italia' a Milano per le Olimpiadi Mlano Cortina 2026. A poche ore dall'apertura dei giochi, "l'emozione va crescendo, l'attesa va crescendo", ha detto il capo dello Stato facendo "gli auguri a tutti i nostri atleti, alle nostre atlete, a tutti coloro che li accompagnano, li seguono, li sorreggono, li hanno sostenuti nella preparazione, la riconoscenza e l'augurio più intenso di buona attività, con il significato di fondo che le Olimpiadi raccolgono e che queste di Milano Cortina ancor di più esprimono, quello di un benvenuto a tutti coloro che verranno, alle centinaia di atleti, sono quasi 3000, a coloro che li accompagnano, ai tecnici, agli allenatori, ai dirigenti, agli spettatori che verranno in grande quantità da ogni continente".

