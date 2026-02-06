Questa sera la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina trasmette più di una semplice festa sportiva. Mentre il pubblico applaude, i leader mondiali si riuniscono in un vertice che si svolge proprio all’apertura dei Giochi. La manifestazione diventa così anche una occasione di incontri e scambi tra le diplomazie internazionali.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, oltre a segnare l’inizio dei Giochi, tra poche ore diventerà anche il centro della diplomazia. Ecco quindi che, nella tribuna d’onore, oltre al premier, Giorgia Meloni, e al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, saranno presenti una cinquantina di leader mondiali, da capi di Stato a primi ministri, fino a re e principi. Il protocollo, già fonte di malumori, prevede che i posti siano assegnati in ordine alfabetico, mentre a chiudere la fila saranno i due Stati che ospiteranno le prossime Olimpiadi invernali. La delegazione americana. 🔗 Leggi su Panorama.it

Milano-Cortina, l'apertura dei Giochi diventa un vertice tra leader mondiali

Questa sera alle 20:00 si accendono i riflettori a San Siro per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Questa mattina Milano si prepara a ricevere gli ospiti per la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali del 6 febbraio 2026.

Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura delle olimpiadi sarà un inno all’armonia

Olimpiadi Milano Cortina 2026: la cerimonia di apertura in chiaro su Rai 1: ospiti e anticipazioniCi siamo: su Rai1 la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 con un evento speciale trasmesso dallo Stadio San Siro! superguidatv.it

Milano Cortina, la cerimonia di apertura: orario, vip e tutti i segreti dell'eventoDigitate su un qualsiasi motore di ricerca Cerimonia di apertura Milano Cortina . Milioni di pagine proveranno ad anticiparvi cosa succederà stasera: gli ospiti e le star, i capi di Stato, i momenti ... corrieredellosport.it

