Milano-Cortina fiaccola divina | tutti pazzi per Federica Pellegrini!

Federica Pellegrini accende la fiaccola olimpica a Milano-Cortina. La nuotatrice ha ricevuto un’accoglienza calorosa dal pubblico, con molti che hanno applaudito il suo passaggio. La Pellegrini, considerata una delle più grandi del nuoto italiano, ha fatto emozionare gli spettatori durante il suo tratto con la fiaccola.

Anche la "divina" Federica Pellegrini tra i tedofori di Milano-Cortina. La leggenda del nuoto è stata una delle più acclamate dal pubblico nel suo tratto con la fiaccola olimpica: guarda il video.

