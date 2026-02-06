Da quasi un secolo Coca-Cola produce in Italia. La multinazionale ha iniziato la produzione nel 1927 e oggi gestisce sette stabilimenti distribuiti da Nord a Sud. Camilli, portavoce dell’azienda, ricorda che l’impegno nel paese dura ormai 100 anni, con prodotti fatti in Italia e investimenti continui.

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Come Coca-Cola siamo presenti in Italia da quasi 100 anni. Nel 1927 abbiamo iniziato a produrre qui e ancora oggi lo facciamo attraverso sette stabilimenti, da Nord a Sud, in tutta Italia. Due impianti sono più vicini al nostro cuore: quello di Nogara, da dove arriveranno tutti i prodotti che saranno presenti nelle location di gara, e Gaglianico, che invece è lo stabilimento che produrrà le confezioni in Pet 100% riciclato che poi saranno presenti nelle sedi di gara". Sono le parole di Cristina Camilli, direttore Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Sostenibilità di Coca-Cola Italia, all'incontro stampa organizzato per presentare The Peak, la struttura di 900 mq installata davanti al Castello Sforzesco a Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina, Camilli (Coca-Cola): "Da 100 anni produciamo in Italia"

Coca-Cola Italia ha annunciato un modello distributivo sostenibile per Milano Cortina 2026, utilizzando mezzi elettrici nelle città principali e biofuel in montagna.

Milano-Cortina si avvicina e la Coca-Cola annuncia il suo più grande investimento di sempre in Italia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Coca-Cola e le Olimpiadi in Italia, a Milano si inaugura The Peak.

