Lazio Milan clima rovente | l’Olimpico prepara la bolgia corsa ai biglietti dopo il caos di San Siro

Coppa Italia, Lazio Milan: tifosi biancocelesti scatenati, boom di biglietti e atmosfera infuocata all’Olimpico L’ottavo di finale di Coppa Italia tra Lazio e Milan si annuncia rovente. Giovedì sera l’Olimpico sarà teatro di una sfida che ha assunto i contorni della rivincita: attesi circa 40.000 tifosi biancocelesti, pronti a trasformare lo stadio in una bolgia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

