Milan imbattibilità da record | nessuno come i rossoneri in Europa

Il Milan ha raggiunto un record di imbattibilità in Europa, confermando la propria solidità nel campionato italiano. Questo risultato riflette la costanza e l’efficacia della squadra, che continua a mantenere alte prestazioni nel panorama calcistico. Un traguardo importante che testimonia l’affidabilità dei rossoneri e il loro continuo impegno nel mantenere standard elevati.

Con il pareggio conquistato all'Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini, il Milan di Massimiliano Allegri allunga la sua striscia di imbattibilità in campionato a 21 gare consecutive. Numero che vale il primato nei top 5 campionati europei. Dato che fa impressione e su cui il 'Corriere dello Sport' ha dedicato un articolo nell'edizione odierna del giornale. Come detto, nessuna squadra nei principali campionati ha una striscia attiva così duratura. Al secondo posto di questa speciale classifica c'è il Borussia Dortmund a 12 gare, seguito dall'Inter di Christian Chivu a 10 risultati utili senza sconfitta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

La sfida tra Roma e Milan ha regalato numeri significativi per i rossoneri, che, pur uscendo sconfitti dall'Olimpico, hanno stabilito un record in ambito europeo.

