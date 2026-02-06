Un disegno di Michelangelo è stato venduto a oltre 27 milioni di dollari. Si tratta di uno studio preparatorio per la Sibilla Libica, la figura che si trova nella parte orientale della volta della Cappella Sistina. La vendita ha sorpreso il mondo dell’arte, considerando il valore di un lavoro così importante e ricco di storia.

Asta record da Christie’s per un disegno finora sconosciuto di Michelangelo Buonarroti. Si tratta di un disegno preparatorio per gli affreschi della Cappella Sistina in Vaticano. Giovedì 5 febbraio il disegno è stato battuto da Christie’s per 27,2 milioni di dollari, pari a circa 23,1 milioni di euro. Si tratta di un nuovo record mondiale per un’opera su carta dell’artista rinascimentale. L’opera, uno studio a sanguigna raffigurante il piede destro della Sibilla Libica, è emersa grazie al servizio online “Request an Auction Estimate” della celebre casa d’aste. A ricevere la fotografia del disegno è stata Giada Damen, esperta del dipartimento di disegni antichi di Christie’s, che ha immediatamente intuito l’eccezionale importanza del disegno. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Michelangelo, venduto per 27,2 milioni di dollari un disegno per la Cappella Sistina

Un disegno di Michelangelo, raffigurante un piede di soli cinque pollici, è stato venduto all’asta per 27,2 milioni di dollari.

