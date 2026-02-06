Michelangelo venduto per 27,2 milioni di dollari un disegno per la Cappella Sistina

Da ilsole24ore.com 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un disegno di Michelangelo è stato venduto a oltre 27 milioni di dollari. Si tratta di uno studio preparatorio per la Sibilla Libica, la figura che si trova nella parte orientale della volta della Cappella Sistina. La vendita ha sorpreso il mondo dell’arte, considerando il valore di un lavoro così importante e ricco di storia.

  Asta record da Christie’s per un disegno finora sconosciuto di Michelangelo Buonarroti. Si tratta di un disegno preparatorio per gli affreschi della Cappella Sistina in Vaticano. Giovedì 5 febbraio il disegno è stato battuto da Christie’s per 27,2 milioni di dollari, pari a circa 23,1 milioni di euro. Si tratta di un nuovo record mondiale per un’opera su carta dell’artista rinascimentale. L’opera, uno studio a sanguigna raffigurante il piede destro della Sibilla Libica, è emersa grazie al servizio online “Request an Auction Estimate” della celebre casa d’aste. A ricevere la fotografia del disegno è stata Giada Damen, esperta del dipartimento di disegni antichi di Christie’s, che ha immediatamente intuito l’eccezionale importanza del disegno. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

michelangelo venduto per 272 milioni di dollari un disegno per la cappella sistina

© Ilsole24ore.com - Michelangelo, venduto per 27,2 milioni di dollari un disegno per la Cappella Sistina

Approfondimenti su Michelangelo Cappella Sistina

Record d’asta: disegno di Michelangelo venduto per 27,2 milioni di dollari

Un disegno di Michelangelo, raffigurante un piede di soli cinque pollici, è stato venduto all’asta per 27,2 milioni di dollari.

Scoperto un raro disegno di Michelangelo per la Cappella Sistina: cosa rappresenta

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Michelangelo Cappella Sistina

Argomenti discussi: Michelangelo da record: 27,2 milioni di dollari per il piccolo schizzo di un piede; Da Milano a Londra, sul mercato arriva il nucleo di opere di Lucio Fontana più completo degli ultimi anni; Meloni faccia d'angelo, Fiorello: C'era la fila ma nessuno ha notato che c'era un crocifisso con la faccia di La Russa; Cosa sarà nelle sezioni curate di Arte Fiera - Prospettiva.

michelangelo venduto per 27Record d’asta: disegno di Michelangelo venduto per 27,2 milioni di dollariRecord d’asta: disegno di Michelangelo venduto per 27,2 milioni di dollari ... msn.com

michelangelo venduto per 27Michelangelo, disegno all'asta per 27,2 milioni di dollari: l'uomo che lo ha venduto lo ereditò dalla nonna (senza conoscerne l'autore)Un disegno finora sconosciuto di Michelangelo Buonarroti (1475-1564), preparatorio per gli affreschi della Cappella Sistina in Vaticano, è ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.