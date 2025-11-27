Scoperto un raro disegno di Michelangelo per la Cappella Sistina | cosa rappresenta

Il mondo dell’arte si è ritrovato scosso di fronte ad un annuncio: un disegno dimenticato, tramandato in famiglia come semplice “sanguigna”, si è rivelato essere un raro studio preparatorio legato a uno dei luoghi più iconici del Rinascimento. Il foglio, di piccole dimensioni ma di enorme valore storico, apre uno squarcio inatteso sul processo creativo di Michelangelo nel momento in cui concepiva uno dei cicli pittorici più celebri della storia, dato che si tratta di un raro disegno che racconta una storia sorprendente, iniziata con una fotografia inviata online. LEGGI ANCHE:– Il corridoio nascosto dei Musei Vaticani che ti porta in tutta Italia in pochi secondi Il raro disegno di Michelangelo appena rinvenuto: cosa rappresenta. 🔗 Leggi su Funweek.it

