mettiamo al centro cibo lavoro e territorio

Questa mattina è stata confermata la collaborazione tra Coldiretti Forlì-Cesena e altre realtà locali. L’obiettivo è mettere al centro del dibattito il cibo, il lavoro e il territorio, temi che coinvolgono direttamente le nuove generazioni. La partnership continuerà anche quest’anno, puntando su sostenibilità e alimentazione consapevole, con iniziative rivolte ai giovani cronisti e alla comunità.

Confermata anche quest’anno la partnership con Coldiretti Forlì-Cesena, che porta avanti temi cari ai giovani cronisti, come sostenibilità e alimentazione consapevole. "Oggi Coldiretti – commenta il presidente Massimiliano Bernabini – è impegnata su più livelli, dal territorio fino ai grandi scenari europei e internazionali, con un filo conduttore chiaro: difendere il reddito delle imprese agricole, la dignità del lavoro e il valore del cibo che arriva in tavola. Le esigenze che emergono dalle nostre campagne, dalle stalle e dalle filiere locali non restano isolate, ma diventano parte di un’azione sindacale e politica che si riflette sui tavoli nazionali ed europei". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

