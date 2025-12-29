Ronaldo il Fenomeno | Mi diede tre pugni lasciai il campo piangendo Non c'erano telecamere

Ronaldo il Fenomeno ha condiviso un episodio della sua giovinezza, quando durante una partita un avversario cercò di intimidirlo colpendolo ripetutamente, fino a farlo sanguinare e piangere. Senza telecamere a documentare l’evento, il giocatore ricorda quel momento come una prova di resistenza e determinazione, elementi che hanno caratterizzato la sua carriera e la sua crescita personale nel calcio.

Ronaldo il Fenomeno ha raccontato un episodio di quando era molto giovane e un avversario pensò di intimidirlo colpendolo ripetutamente durante il primo tempo, fino a farlo sanguinare e piangere. Ma poi venne il secondo tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

