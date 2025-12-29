Ronaldo il Fenomeno | Mi diede tre pugni lasciai il campo piangendo Non c'erano telecamere

Ronaldo il Fenomeno ha condiviso un episodio della sua giovinezza, quando durante una partita un avversario cercò di intimidirlo colpendolo ripetutamente, fino a farlo sanguinare e piangere. Senza telecamere a documentare l’evento, il giocatore ricorda quel momento come una prova di resistenza e determinazione, elementi che hanno caratterizzato la sua carriera e la sua crescita personale nel calcio.

Totti con Ronaldo e Baggio a Dubai, la foto è virale: perché erano lì tutti e tre insieme - Un trio d'attacco delle meraviglie, formato da Francesco Totti, Ronaldo il "Fenomeno" e Roberto Baggio, sta facendo impazzire i social. msn.com

MBAPPÉ CR7 Con la rete segnata contro il Siviglia, il fenomeno francese eguaglia Cristiano Ronaldo (nel 2013) e raggiunge 59 gol in un anno col Real Madrid Da fuoriclasse a fuoriclasse: passaggio di consegne ufficiale #Tuttosport #Mbappé x.com

“Ronaldo il Fenomeno, tecnicamente, era fuori scala. Un giocatore devastante, un talento che sembrava non appartenere a questo sport. Ma se penso a chi mi ha lasciato il segno più profondo nel calcio, la risposta è un’altra: Paolo Maldini. Non è stato solo u - facebook.com facebook

