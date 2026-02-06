Meridiani Paralleli Festival 2026 tutti gli ultimi eventi a Padova
A Padova si chiude la quinta edizione di “Meridiani Paralleli Festival”. Gli ultimi giorni portano sul palco danze, musiche e ritualità da culture lontane, che attirano un pubblico curioso e appassionato. La città si anima con spettacoli e incontri, mentre gli organizzatori confermano il successo di questa rassegna che unisce tradizioni diverse.
Danze, musiche e ritualità provenienti da culture lontane si incontrano a Padova per la quinta edizione di “Meridiani Paralleli Festival. Danze e Musiche del Patrimonio Immateriale UNESCO”, in programma dal 1° marzo al 19 aprile 2026.Un format culturale che intreccia arti performative e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Approfondimenti su Meridiani Paralleli Festival
"Cuori Ribelli": torna 800 Padova Festival, ecco tutti gli eventi e gli incontri in città
Divino Jazz Festival, dal 26 al 30 dicembre gli ultimi eventi in programma
La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.
SPETTACOLO TEATRALE "MARE MONTI" Primo appuntamento 2026 del Festival Itinerante "Tra Meridiani e paralleli, poetando sotto le stelle.... in Dialetto" Ideato ed organizzato da Stefano Sorcinelli nella veste di direttore artistico, con la collaborazio facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.