Meridiani Paralleli Festival 2026 tutti gli ultimi eventi a Padova

A Padova si chiude la quinta edizione di “Meridiani Paralleli Festival”. Gli ultimi giorni portano sul palco danze, musiche e ritualità da culture lontane, che attirano un pubblico curioso e appassionato. La città si anima con spettacoli e incontri, mentre gli organizzatori confermano il successo di questa rassegna che unisce tradizioni diverse.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.