Mercato Inter il primo acquisto dell’estate arriverà dalla Roma? Ecco tutti i dettagli

L’Inter sta già lavorando per rinforzare la squadra in vista dell’estate. Secondo le ultime indiscrezioni, il primo acquisto potrebbe arrivare dalla Roma. Nei prossimi giorni, si aspettano sviluppi su questa trattativa che potrebbe portare un nuovo giocatore tra le fila nerazzurre. La società sembra essere molto attiva e pronta a muoversi sul mercato per rafforzare il team.

Inter News 24 Mercato Inter, Accomando svela il possibile primo acquisto nerazzurro in vista dell’estate: ecco tutti i dettagli. Il futuro dell’Inter inizia a delinearsi con largo anticipo, guardando a quella scadenza del 30 giugno 2026 che segnerà la fine di un’epoca per molti senatori. Secondo quanto rivelato da Orazio Accomando ai microfoni del podcast “Tutti in the Box”, la dirigenza nerazzurra avrebbe già individuato il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Henrikh Mkhitaryan. Il nome caldissimo è quello di Lorenzo Pellegrini, attuale capitano della Roma, che potrebbe clamorosamente svincolarsi a parametro zero tra poco più di un anno. 🔗 Leggi su Internews24.com

Sul mercato dell'Inter si fa strada il nome di Singo per rinforzare la fascia destra.

