‘Melania’ | il trailer ufficiale del film sulla First Lady americana

E’ notizia di poche ore il rilascio ufficiale del trailer italiano del nuovo film Melania, diretto da Brett Ratner. Un solo nome, tanti interrogativi, per la storia della first lady americana più misteriosa e discussa degli ultimi anni. Faremo un viaggio negli Stati Uniti grazie alla nuova pellicola, targata Amazon MGM Studios, che arriverà al cinema il 30 gennaio con Eagle Pictures. Scopriamo le prime indiscrezioni attraverso il trailer ufficiale. Riavvolgiamo il nastro. Il trailer invita il pubblico ad “assistere alla storia in divenire”, seguendo Melania mentre ha “20 giorni per diventare First Lady degli Stati Uniti d’America”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

