Juventus Torino e giovanissimi violenti | le nuove leve degli ultras tra i 30 indagati per gli scontri prima del derby

Un’ondata di violenza coinvolge i giovani ultras di Juventus e Torino, con 30 indagati per gli scontri avvenuti prima del derby. Tra loro, un 19enne proveniente dall’Emilia, arrestato durante gli incidenti mentre cercava di opporsi alle forze dell’ordine. L’articolo analizza le dinamiche delle nuove leve degli ultrà e le implicazioni degli scontri.

Uno abita in Emilia, aveva appena compiuto 19 anni e, scappato in via Felice Romani, “cercava di opporre resistenza” contro gli agenti che l’avevano fermato. Un altro tifoso, classe 2003, si è sfilato la cintura dai pantaloni e “l’ha usata come oggetto contundente”, mentre diversi ventenni o poco. Torinotoday.it

Leggi anche: Askatasuna, così le nuove leve del centro sociale di Torino esportano le violenze nelle altre città

Leggi anche: Juventus 0-0 AC Milan: Quali sono stati i principali punti di discussione mentre le icone italiane si accontentano di un punto a testa a Torino?

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

IL GRANATA PISTOLERO juventus torino calcio seriea

Teotino appoggia il colpo della Juventus “A Torino farebbe bene…” - facebook.com facebook

#Derby #Primavera, le formazioni ufficiali di #JuventusTorino: Bonacina per la svolta Gli XI di partenza scelti da #Padoin e #Baldini #ToroNews #TorinoFC #Juventus #Torino Le ufficiali x.com