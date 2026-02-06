Medicina e Tecnologia verso la svolta storica del nuovo Policlinico universitario

Questa mattina si è tenuto a Lecce il primo incontro ufficiale tra la rettrice dell’Università del Salento, Maria Antonietta Aiello, e i responsabili delle unità operative dell’ospedale “Vito Fazzi”. Il progetto del nuovo Policlinico universitario sta prendendo forma e i lavori si fanno sempre più concreti. La discussione si è concentrata sulla collaborazione tra università e ospedale per avviare la costruzione e la gestione della nuova struttura. Ora si attende di definire i prossimi passi.

Dalle 150 nuove matricole al piano da 10 milioni per il “Vito Fazzi” di Lecce: la rettrice Maria Antonietta Aiello accelera sul polo sanitario e annuncia la nascita del Centro materno-infantile LECCE – Il progetto del Policlinico universitario di Lecce entra nel vivo. Si è tenuto ieri presso il Dea dell’ospedale “Vito Fazzi” il primo incontro ufficiale tra la rettrice dell’Università del Salento, Maria Antonietta Aiello, e i dirigenti medici responsabili delle Unità operative complesse. Durante il suo discorso, la rettrice ha sottolineato come l’istituzione del polo medico sia il coronamento di un impegno lungo trent’anni: “Quel seme piantato tanti anni fa è finalmente germogliato.🔗 Leggi su Lecceprima.it

