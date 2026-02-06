Mattarella inaugura Casa Italia | Simbolo della nostra cultura del dialogo

Questa mattina, il presidente Sergio Mattarella ha aperto ufficialmente Casa Italia a Milano, un edificio simbolo della cultura italiana. Durante la cerimonia, ha sottolineato il ruolo di questo spazio come segno di unità e dialogo nel paese. Presenti numerosi ospiti, l’atmosfera era di festa e orgoglio nazionale.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato così in occasione dell'inaugurazione di Casa Italia a Milano per le Olimpiadi di Mlano Cortina 2026.

