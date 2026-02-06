Marty Supreme | quel racconto surreale di identità smarrite di Josh Safdie

Marty Supreme, il nuovo film di Josh Safdie, arriva nelle sale italiane. La pellicola chiude una trilogia iniziata con Good Time e Diamanti Grezzi, portando sul grande schermo una storia surreale di identità smarrite. Al centro della vicenda c’è un giocatore di ping-pong che si crede invincibile, pronto a tutto. La produzione di A24 mette in scena un racconto pieno di adrenalina e follia, che lascia senza fiato.

Marty Supreme è l’ultima opera di Josh Safdie prodotta da A24, che va a chiudere una trilogia dell’adrenalina, iniziata con Good Time, proseguita con Diamanti Grezzi e culminata in questa rutilante storia di un giocatore di ping-pong così esaltato da essere convinto di poter fare tutto. Esattamente come la pallina che schizza ovunque sul campo da gioco, anche il protagonista Timothée Chalamet rotola e rimbalza continuamente da un guaio all’altro. Marty Supreme: un racconto rocambolesco e surreale (che si deforma come una pallina in un campo). Ispirato alla vita di Marty Reisman, medaglia di bronzo ai mondiali di tennis-tavolo, la storia segue le vicende di questo venditore di scarpe che si licenzia per partecipare al torneo di ping-pong più importante al mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il finale di Marty Supreme, analizzato da Josh Safdie, rivela come in 150 minuti si racchiudano nove mesi di una vita intensa.

