il finale di marty supreme spiegato da josh safdie

Il finale di Marty Supreme, analizzato da Josh Safdie, rivela come in 150 minuti si racchiudano nove mesi di una vita intensa. Racconta la storia di un giovane di New York, talento del tennis tavolo e truffatore, che nel suo percorso si avvicina sempre più alla soglia dell’ossessione di diventare campione. Un film che esplora le sfumature di una crescita complessa e le conseguenze di un’ambizione sfrenata.

Marty Supreme, nei suoi 150 minuti, condensa nove mesi convulsi nella vita di un prodigio del tennis tavolo e truffatore di New York, un ragazzo che diventa via via più spietato nel perseguire l’ossessione di diventare campione di ping pong. Nel suo percorso lascia dietro di sé una scia di rovina, non solo fisica, come una stazione di servizio data alle fiamme nel New Jersey, ma soprattutto emotiva. La ferita più profonda riguarda Rachel, l’amica d’infanzia incinta di un figlio che Marty si ostina a non riconoscere. Alla fine, Marty fallisce. Dopo due ore di intrighi, raggiri e parole vuote, riesce a partecipare a un torneo in Giappone solo per scoprire che il suo sport è andato avanti senza di lui. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

