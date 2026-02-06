Marotta sta preparando una mossa a sorpresa contro la Juventus. Dopo aver già puntato Vlahovic, ora cerca di convincere un altro big bianconero a trasferirsi all’Inter senza spendere un euro. La strategia del dirigente nerazzurro si fa più concreta, e la trattativa potrebbe cambiare gli equilibri di mercato.

Non solo Vlahovic, vuol soffiare questo big bianconero a parametro zero Calciomercato Inter, Marotta vuole soffiare questo big della Juventus a parametro zero in vista dell’estate. Cosa sta succedendo. È un vero e proprio giallo di mercato quello che sta agitando i sonni della Continassa in queste ore. Il futuro di Weston McKennie alla Juventus, che sembrava destinato a tingersi ancora di bianconero, è improvvisamente in bilico. Nonostante le rassicurazioni filtrate nelle scorse settimane, il rinnovo del centrocampista americano è appeso a un filo sottilissimo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Marotta tenta il clamoroso sgarbo alla Juventus!

Approfondimenti su Marotta juventus

In vista dell’estate, Beppe Marotta prepara un colpo a sorpresa per l’Inter.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Marotta juventus

Argomenti discussi: Totti Roma, clamoroso ritorno? C'è l'annuncio di Claudio Ranieri. Ecco che cosa sta succedendo in queste ore.

Inter, Vlahovic più McKennie: così Marotta tenta il doppio sgarbo alla Juventus. Dimarco a vita, rinnovo da topL'Inter e Marotta sono sempre molto attenti al mercato dei parametri zero: Vlahovic e McKennie due occasioni da cogliere, la Juventus rischia la beffa. sport.virgilio.it

Calciomercato Inter, Marotta vuole soffiare questo big della Juventus a parametro zero in vista dell’estate. Cosa sta succedendoCalciomercato Inter, Marotta vuole soffiare questo big della Juventus a parametro zero in vista dell’estate. Cosa sta succedendo È un vero e proprio giallo di mercato quello che sta agitando i sonni d ... calcionews24.com

#Marotta tenta il clamoroso sgarbo alla #Juve Vuol soffiare questo big a zero x.com

Parteciperà in videoconferenza anziché in presenza, come era previsto, alla prima udienza del processo in Corte d'Assise che lo vede imputato, Vasile Frumuzache. Questa mattina un agente della penitenziaria ha impedito il tentativo di fuga dal carcere di Sol facebook