Marotta tenta il clamoroso sgarbo alla Juventus!

Da gbt-magazine.com 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marotta sta preparando una mossa a sorpresa contro la Juventus. Dopo aver già puntato Vlahovic, ora cerca di convincere un altro big bianconero a trasferirsi all’Inter senza spendere un euro. La strategia del dirigente nerazzurro si fa più concreta, e la trattativa potrebbe cambiare gli equilibri di mercato.

Non solo Vlahovic, vuol soffiare questo big bianconero a parametro zero Calciomercato Inter, Marotta vuole soffiare questo big della Juventus a parametro zero in vista dell’estate. Cosa sta succedendo. È un vero e proprio giallo di mercato quello che sta agitando i sonni della Continassa in queste ore. Il futuro di  Weston McKennie  alla Juventus, che sembrava destinato a tingersi ancora di bianconero, è improvvisamente in bilico. Nonostante le rassicurazioni filtrate nelle scorse settimane, il rinnovo del centrocampista americano è appeso a un filo sottilissimo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

marotta tenta il clamoroso sgarbo alla juventus

© Gbt-magazine.com - Marotta tenta il clamoroso sgarbo alla Juventus!

Approfondimenti su Marotta juventus

Calciomercato Inter, Marotta tenta il clamoroso sgarbo alla Juventus! Non solo Vlahovic, vuol soffiare questo big bianconero a parametro zero

In vista dell’estate, Beppe Marotta prepara un colpo a sorpresa per l’Inter.

Juventus tradita, va all’Inter: Marotta se la ride, che sgarbo

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Marotta juventus

Argomenti discussi: Totti Roma, clamoroso ritorno? C'è l'annuncio di Claudio Ranieri. Ecco che cosa sta succedendo in queste ore.

Inter, Vlahovic più McKennie: così Marotta tenta il doppio sgarbo alla Juventus. Dimarco a vita, rinnovo da topL'Inter e Marotta sono sempre molto attenti al mercato dei parametri zero: Vlahovic e McKennie due occasioni da cogliere, la Juventus rischia la beffa. sport.virgilio.it

marotta tenta il clamorosoCalciomercato Inter, Marotta vuole soffiare questo big della Juventus a parametro zero in vista dell’estate. Cosa sta succedendoCalciomercato Inter, Marotta vuole soffiare questo big della Juventus a parametro zero in vista dell’estate. Cosa sta succedendo È un vero e proprio giallo di mercato quello che sta agitando i sonni d ... calcionews24.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.