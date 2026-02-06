In vista dell’estate, Beppe Marotta prepara un colpo a sorpresa per l’Inter. Il dirigente nerazzurro punta a convincere un big della Juventus a trasferirsi a parametro zero, già pronto a lasciare i bianconeri. La trattativa si infiamma, e ora il club si muove con decisione per assicurarsi il giocatore prima che vada via a costo zero.

Calciomercato Milan, tesoretto da 60 milioni di euro in estate da questi quattro giocatori! E chi potrebbe arrivare in rossonero Mercato Fiorentina: Kouamé va all’Aris Salonicco, accordo nella notte! La formula e i dettagli dell’operazione James Rodriguez trova una nuova squadra! Destinazione a sorpresa per il colombiano, ecco dove giocherà Napoli, è McTominay dipendenza! Contro il Genoa lo scozzese polverizza un traguardo da autentico stakanovista. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Inter, Marotta tenta il clamoroso sgarbo alla Juventus! Non solo Vlahovic, vuol soffiare questo big bianconero a parametro zero

Approfondimenti su Inter Juventus

Sul calciomercato dell’Inter si susseguono diverse trattative, tra cui quella che coinvolge Dusan Vlahovic della Juventus.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Inter Juventus

Argomenti discussi: Il finale di calciomercato si infiamma: Boga e Holm per la Juve (che sogna il tris), l’Inter chiude per…; L'Inter dice no all'addio di Frattesi! Fallito il tentativo della Lazio; Le notizie di calciomercato del 1 febbraio 2026: la Juve prende Boga e Holm. Zaragoza è della Roma; L'Inter stende la Cremonese e tenta la fuga: +8 sul Milan.

Inter, Vlahovic più McKennie: così Marotta tenta il doppio sgarbo alla Juventus. Dimarco a vita, rinnovo da topL'Inter e Marotta sono sempre molto attenti al mercato dei parametri zero: Vlahovic e McKennie due occasioni da cogliere, la Juventus rischia la beffa. sport.virgilio.it

Calciomercato Lazio, Marotta: «Non vogliamo trattenere giocatori che vogliono andare via»Calciomercato Lazio, Marotta fa chiarezza sulla possibile cessione ai biancocelesti del proprio pezzo pregiato: cosa filtra La sessione invernale di calciomercato entra nelle sue ultime 26 ore e il no ... lazionews24.com

Il calciomercato è appena finito ma in casa Inter si è già iniziato a lavorare in vista dell'estate, un'estate che potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione Tanti gli addii in vista, in ogni reparto, e una squadra che sarà in parte da ricostruire partendo per facebook

Il Pagellone di Calciomercato: #Inter come #Milan, #Juventus insufficiente. #AsRoma 7, #Napoli 5, #Genoa 6,5. La #Lazio non convince x.com