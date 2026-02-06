mario merlino una vita senza mutare bandiera

Mario Merlino ricorda quei giorni di 50 anni fa, quando aveva appena 15 anni. Era appena entrato nel primo liceo classico di Milano, e pochi mesi dopo si trovò coinvolto in un momento cruciale della storia italiana. Ricorda ancora con chiarezza l’attentato alla Banca dell’Agricoltura di Piazza Fontana, evento che segnò profondamente la sua vita. Da allora, Merlino non ha mai cambiato bandiera e ha mantenuto una coerenza che attraversa decenni di politica e impegno.

Roma, 5 feb – Non si può dire che portassi ancora i calzoni corti ma poco ci mancava. Avevo quindici anni e frequentavo da pochi mesi il primo liceo classico (oggi lo chiamerebbero terzo) quando a Milano ci fu l’attentato alla banca dell’Agricoltura di Piazza Fontana. Poco dopo sentii per la prima volta il nome di Mario Merlino perché arrestato, insieme a Pietro Valpreda, come autori presunti della strage. Mario Merlino, Europa e libertà. In realtà, come scoprii più tardi, fu una manovra del ministero dell’interno che, essendovi indizi sulla pista anarchica, aveva inventato il teorema della “infiltrazione” degli avanguardisti per spingere gli anarchici a commettere attentati al fine di scatenare la repressione. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

È morto a Roma Mario Merlino, ex militante di Avanguardia Nazionale e tra i fondatori del Circolo anarchico 22 marzo.

Mario Merlino, uno dei nomi più noti nel mondo della cybersecurity italiana, è morto giovedì a Roma all’età di 65 anni.

Addio a Mario Merlino: tra militanza, Piazza Fontana e l’impegno culturaleSi è spento a Roma all'età di 81 anni. Dalla prima linea di Valle Giulia alle aule di tribunale per la strage del 1969, fino alla carriera di docente e ... thesocialpost.it

Mario Merlino, dal neofascismo agli ambienti anarchici: morto a Roma a 81 anniDal neofascismo agli ambienti anarchici: la vita controversa e l’impegno culturale di Mario Merlino. È morto all'età di 81 anni a Roma. notizie.it

