Belen Rodriguez mette a tacere le voci di un presunto attrito con Maria De Filippi e chiarisce che il suo addio a Mediaset non ha nulla a che vedere con la conduttrice. La showgirl rivela invece di aver attraversato anni molto difficili, senza però lasciarsi travolgere. Ora si mostra più serena e sorridente, pronta a ripartire e a raccontare la sua verità.

La showgirl argentina smentisce le voci messe in giro da Fabrizio Corona: "Maria ha una mente incredibile. Grazie a lei ho imparato, a pensare in modo costruttivo". E svela cosa farà a Sanremo nella serata dei duetti Smentisce che ci siano stati dissapori con Maria De Filippi nel suo addio a Mediaset, confessa che questi ultimi sono stati i suoi anni più difficili, svela qualcosa della sua presenza a Sanremo ma finalmente si mostra serena e sorridente. Oltre che come sempre incredibilmente bella. Belen Rodriguez ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” ha parlato del rapporto che la lega a Maria De Filippi, smentendo indirettamente le voci messe in giro da Fabrizio Corona che aveva indicato la conduttrice di “C’è posta per te” come responsabile del fatto che Belen non lavorasse più a Mediaset. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Belen smentisce che ci sia Maria De Filippi dietro il suo addio a Mediaset. E svela: "I miei anni difficili"

Approfondimenti su Belen De Filippi

Fabrizio Corona critica Maria De Filippi per aver influenzato la carriera di Belen Rodriguez, sottolineando come le decisioni di una conduttrice possano avere ripercussioni sul percorso professionale degli artisti.

Ultime notizie su Belen De Filippi

