Domenica 4 gennaio 2026 alle 13:30 si sfidano Leeds e Manchester United. Analizziamo le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici di un incontro che si preannuncia interessante. Dopo il cambio di modulo di Daniel Farke, il Leeds ha mostrato segnali di crescita, anche se i Red Devils cercano riscatto. Ecco tutte le informazioni utili per orientarsi in questa sfida di Premier League.

Da quando Daniel Farke ha cambiato modulo, passando alla difesa a tre, il Leeds ha cambiato marcia e chi ci segue sa che ormai è tempo di non guardare troppo la classifica quando scendono in campo i Whites, perché se è vero che sono quintultimi con 21 punti, è altrettanto vero che sono imbattuto da . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Leeds-Manchester United (domenica 04 gennaio 2026 ore 13:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Tempi duri per i Red Devils

