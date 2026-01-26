Maltempo allerta meteo gialla domani 27 gennaio in Sardegna | le zone a rischio idrogeologico

Il 27 gennaio la Sardegna sarà interessata da un’allerta meteo gialla a causa delle condizioni di maltempo in corso. La Protezione civile ha emesso questo avviso, segnalando possibili rischi idrogeologici in alcune zone dell’isola. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante questa giornata.

