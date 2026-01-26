Maltempo allerta meteo gialla domani 27 gennaio in Sardegna | le zone a rischio idrogeologico

Da fanpage.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 27 gennaio la Sardegna sarà interessata da un’allerta meteo gialla a causa delle condizioni di maltempo in corso. La Protezione civile ha emesso questo avviso, segnalando possibili rischi idrogeologici in alcune zone dell’isola. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante questa giornata.

La Protezione civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per la giornata di domani, martedì 27 gennaio, su tutta la Sardegna.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

