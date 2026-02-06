MaleDicto online Bad il nuovo singolo
I MaleDicto lanciano il loro nuovo singolo online. Si chiama “Bad” ed è il quarto brano che i fan possono ascoltare prima dell’uscita del loro primo album, “Rising”, prevista per marzo. Il pezzo è disponibile in digitale, pronto a far salire l’anticipazione per il debutto della band.
Disponibile in formato digitale, “Bad”, il quarto singolo dei MaleDicto che anticipa l’uscita del loro primo album “Rising” in uscita a Marzo per l’etichetta Ghost Record Label. Il brano parla di tutte le sottomissioni, di tutto quello che nella vita una persona subisce per non discutere, per non sentirsi diversa, per paura di sbagliare.fino a quando, finalmente si alza e non incassa più, ma finalmente reagisce non subendo passivamente ma facendosi rispettare. Ma quando si arriva a questo punto improvvisamente si diventa scomodi, quando si decide di non subire più, quando si decide di non obbedire più, ma si pensa con la propria testasi diventa “il cattivo”! I MaleDicto si formano a Biella nel marzo 2024 dalla volontà dei vari membri, che vantano una lunga esperienza in diversi generi musicali, di creare un progetto decisamente solido, originale e professionale. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Approfondimenti su MaleDicto Rising
