ALLERTA! | online il video di NERORGASMO il nuovo singolo che smonta il culto del successo facile

Questo nuovo singolo degli Allerta! intitolato “NERORGASMO” è disponibile su tutte le piattaforme digitali da gennaio. Il brano, accompagnato dal video, si propone di offrire un’interpretazione critica del successo facile nel contesto musicale attuale. Un’opportunità per ascoltare un lavoro originale e riflessivo, che si inserisce nel panorama della musica italiana senza enfasi, con attenzione alla qualità e alla comunicazione chiara.

È online il video di “NERORGASMO”, il nuovo singolo degli Allerta!, disponibile dallo scorso 23 gennaio su tutte le piattaforme digitali per EpicSony Music Italy. Un brano che mette le mani dentro le contraddizioni dell’industria musicale e nel mito del successo lampo, senza risparmiare nessuno: né il sistema, né certe dinamiche della scena, né la nostalgia “patinata” che a volte addolcisce anche ciò che, in realtà, è stato duro e vero. Un video tra quotidianità e ritorno ai ricordi. Diretto da Tommy Antonini, il videoclip traduce il senso del pezzo attraverso un racconto visivo che gioca sul contrasto tra due mondi: quello adulto e quello adolescente. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

